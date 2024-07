Fantasztikus programon vehettek részt az egri Bródy Sándor Könyvtár jóvoltából csütörtökön a vámosgyörki nyári könyvtári táborban részt vevő gyerekek, számolt be portálunknak Balogné Ványi Diána, a község közösségi házának vezetője.

–A Bródy munkatársai öt különböző állomáson várták a gyerekeket, ahol más-más feladatot kellett teljesíteniük. Köszönjük szépen a kedves, szeretetteljes vendéglátást, a remek programot, nagyon jól éreztük magunkat. Táborunknak – amelynek idei témája a zöld könyvtár – egyébként támogatója is Bródy Sándor Könyvtár. A hét során huszonhat, 8 és 12 év közötti gyermek tölti ismeretszerzéssel és játékkal közösen az idejét. A diákok többek között környezet- és tájgazdálkodási agrármérnök segítségével megismerkedhettek a papírgyártással, ki is próbálhatták azt, és sok fontos dolgot megtudtak a papír újrahasznosításáról, környezettudatos felhasználásról. Az utazós programok révén nemcsak Egerbe jutottunk el, de kisvasúttal kirándultunk a Mátrába is – részletezte Balogné Ványi Diána.