Várhatóan szeptembertől már mobillal is igazolhatjuk magunkat, elindult a Digitális Állampolgárság Program előregisztrációja, tették közzé Magyarország Kormánya Facebook oldalán. Dömötör Csaba államtitkár elmondta, hogy az előregisztrációt a kormányablakokban lehet elvégezni. A konkrét szolgáltatásokról elmondta, hogy várhatóan szeptembertől már mobillal is igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzések során, nem kell magunknál tartani a személyi igazolványt.

Elmondta azt is, hogy a mobilalkalmazásban egy helyen meg lehet találni a személyes adatokat, ezeket hitelesítve le lehet majd tölteni, és továbbítani is lehet, amely könnyíti az ügyintézést. Az alkalmazást digitális aláírásra is lehet majd használni, és az így létrehozott dokumentum közhiteles magánokiratnak minősül, amit az EU minden tagországában elfogadnak. Egy gombnyomással lehet majd erkölcsi bizonyítványt igényelni. Ez lesz majd az első digitális magyar okmányfajta. Az applikációval lehet majd időpontot is foglalni a kormányablakokba, a legnépszerűbb ügytípusokra. Az előregisztrációhoz egy alkalommal fel kell keresni valamelyik kormányablakot, magunkkal kell vinni egy arcképes igazolványt, és egy olyan mobilt, amelyre már telepítettük a Digitális Állampolgárság alkalmazást.