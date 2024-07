Kocsis Ambrus 22 éves villamosmérnök hallgató. Mindig is gondolkodott a katonai pályán. A Heves vármegyei katonaközösség egyik tagjának meghívására részt vett az Egerben szervezett Hősök-napi megemlékezésen, azóta feltett szándéka, hogy ő is felszerelhessen tartalékosnak, és a hazáját szolgálhassa. „A dédnagyapám iránti tiszteletből jelentkeztem tartalékos katonának” - mondta a honvedelem.hu-nak.

Kocsis Ambrus a hazáját fogja szolgálni

Fotó: honvedelem.hu

– Az egyik közösségi oldalon a véletlen folytán kezdtem el beszélgetni az Egerben szolgáló Hajdú Károly tartalékos főtörzsőrmester úrral, amely olyan jól alakult, hogy a Hősök napjára szervezett megemlékezésre engem is meghívtak. Május 27-én az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredhez tartozó Mike József 60. Területvédelmi Zászlóalj parancsnokságán találkoztunk az Egri Honvéd Hagyományőrző Csoport tagjaival és az itt szolgáló honvédekkel. Az ünnepségre egy kisebb kiállítást is berendeztünk a teremben, többek között dédapám hagyatékának darabjaiból is válogattunk. Gulyás István törzszászlós nyitotta meg a rendezvényt, és előadásokon is megemlékeztünk az elődeinkről. Jómagam bemutattam dédnagyapám, Inokai Géza magyar királyi gyalogos százados életét: ludovikás korszakát, az egri 14. gyalogezrednél töltött éveit, a háborúban tett szolgálatait. A nap további részében megkoszorúztuk a város Hatvanas ezred emlékművét – fogalmazott a fiatal a honvedelem.hu kérdésére.

Kocsis Ambrust a Hősök napjára szervezett megemlékezésre hívták meg

Fotó: honvedelem.hu

Felkérték, hogy legyen tartalékos katona Egerben, ahol a dédapja is szolgált. Rögtön igent mondott a felkérésre. Gyermekkora óta foglalkoztatta a katonaság, folyton kutatta a dédapja életét. A dédapja részt vett az erdélyi és a felvidéki bevonuláson, 1942-ben a Don-kanyarban harcolt és sebesült meg. 1945-ben, hadifogságot követően tért haza. Ambrus soha nem ismerte, de mindig is közel érezte őt magához.

–Izgatottság és kíváncsiság is van bennem egyszerre. A kiképzés teljesíthető egyetemistaként is, rugalmasan választhatók a kötelező képzési modulok és az egységes alapkiképzés sem zavarja meg a tanulmányokat. Sokat jelentene, ha Egerben szolgálhatnék a már megismert területvédelmi zászlóalj tagjaként. A szüleim féltenek, de elfogadták a döntésemet. Talán egy nap nemcsak tartalékosként, hanem a honvédségen belül más területen is elhelyezkedhetek, akár műszaki vonalon, villamosmérnökként is - válaszolt arra, hogy mit vár a tartalékos képzéstől.

A teljes beszélgetés a honvedelem.hu-n elolvasható.