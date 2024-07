Gyöngyösön valóban egy kézen megszámolhatók az igazi hajléktalanok, erősítette meg Őszi Benjámin, a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ hajléktalanok gondozóházának vezetője. Mint mondta, akikről tudják, hogy lakhatási problémájuk van, azok benn vannak a gondozóházban.

– Azok a renitensek, akik közterületeken, boltoknál koldulnak, nem hajléktalanok. A Durándában, a Harmadosztályon és egyéb peremrészeken laknak a városban, és kifejezetten azért vannak ezeknél a helyeknél, hogy pénzt szerezzenek drogra. Vannak köztük, akik nem is idevalósiak, a környező településekről jönnek ide. Most már sokkal kevésbé jellemző a jelenlétük a boltoknál. A parkokban, eldugott helyeken még hódolnak a szenvedélyüknek. Ami a hajléktalanokat illeti, persze nálunk is megvan az a 4-5 renitens ember. Amikor beköszönt a jó idő, napközben kint vannak a városban, üvegeznek, alkoholizálnak. Főleg most, hogy bejött az ép italos csomagolások 50 forintos visszaváltási lehetősége. Ez állandó pénzforrás számukra az alkoholra. Adott esetben ittas állapotban vannak, de éjszakára bejönnek hozzánk. Egyébként ritka, hogy a hajléktalanjaink a közterületeken vannak, elég szigorúan fogjuk őket.

Követelmény, hogy együttműködjenek a szociális munkással. Regisztráljuk őket az álláskeresők közé a munkaügyre, azon vagyunk, hogy dolgozzanak. Aki függőségben szenved, azt átküldjük a szenvedélybeteg-ellátásba. Nem hagyjuk, hogy csak úgy tengjen-lengjen valaki a szállónkon. Fontos tudni ezzel kapcsolatban, hogy amíg korábban az addikció volt a tünete a hajléktalanságnak, ez mára megfordult. Most már inkább a hajléktalanság egy tünet, amit a szer-, illetve az alkoholfüggőség, a kezeletlen pszichiátriai betegségek okoznak. Az utóbbi években az is egyértelmű lett, hogy a függőséggel küzdők, sajnos, egyre fiatalabbak. Míg 10 évvel ezelőtt 30-40 év volt az átlagéletkor, most a negyven férőhelyen több mint 10-en 30 évnél fiatalabbak. A másik végletet az öregek jelentik. A középkorú réteg eltűnőben van, és gyakorlatilag a nagyon idősek mellett a nagyon fiatalok száma magas. Szomorú tény, hogy a nők esetében is egyre gyakrabban ez a helyzet, ami eddig megint csak nem volt jellemző – foglalta össze Őszi Benjámin.