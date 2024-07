– Példaértékű összetartásnak köszönhetően több drón érkezett a kaszálandó területekre és minden gidát sikerült kiterelnünk a veszélyzónából, ráadásnak egy kiscica is megmenekült, a társa befogása is folyamatban! Köszönöm Polgárőrség Hatvan drónpilótáinak, Ádám Ceglédinek a közreműködést és a Rókalesnek a szervezést! – tette közzé a helyi Laska Nikolett. Felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok élőlény esik ilyenkor áldozatul a mezőgazdasági gépeknek!

Gidák mellett egy kiscicát is sikerült megmenteni

Forrás: Niki Laska/Facebook

– Legnagyobb veszélyben a lucernatáblákban rejtőző állatok vannak, akiknek esélyük sincs a sűrű növényzet miatt a túlélésre! Sokszor hiába a kiszorító kaszálás és a vadriasztó lánc, még a fejlettebb gidáknak is komoly gondot okoz a menekülés és áldozatul esnek a kaszának! A mostani gépek mérete és sebessége nagymértékben nehezíti a helyzetüket! – tette hozzá.

A Drónpilóták Országos Egyesülete felhívása szerint vadvédelmi alapítvánnyal, termőföld tulajdonos gazdákkal, gépkezelőkkel együttműködve indítottak közös akciót a vadon élő állatok védelme érdekében.

– Az aratás időszakában rendkívül sok vadon élő állat pusztul el a kombájnok kerekei között és adapterük alatt. Az újszülött és pár napos kicsinyek nem tudnak elmenekülni, a gépkezelők a munkájuk során pedig nem tudják felfedezni a kalászosok, vagy egyéb aratásra váró növény között a búvóhelyüket. Vagy csak későn. A kombájnok nyomában gyakran eltaposott, vagy végtagsérült kicsinyek maradnak a biztos szenvedésre és pusztulásra várva. A végzetes találkozásuk elkerülhetetlen. Vagy mégsem? A vadakat és búvóhelyüket próbáljuk drónnal felderíteni, segítőkkel befogni és biztonságos helyre juttatni, amelyhez drónosokat keresünk. A drónos felderítés a hajnali órákban mutatkozik a legeredményesebbnek. A DOE Hírlevélre feliratkozók már értesültek az akcióról és a jelentkezések is megindultak – írták a kezdeményezésről. A vadak felfedezése elsősorban hőkamerás drónokkal a leghatékonyabb, de normál RGB kamerával és jó szemű drónosokkal is sok állatot lehet megmenteni, amely egyben izgalmas kalandot is nyújt. Jelentklezni a [email protected] címen lehet a vadvédelmi programra.