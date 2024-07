– Elismerés azoknak, akik az idei nyáron is ilyen felzárkozó programon részt vesznek. Segítenek nekik abban, hogy sokszorosan hátrányos körülményeik ellenére is megtanulják mindazt, ami az életben való boldoguláshoz emberi tulajdonságként talán a legfontosabb. Le a kalappal azok előtt, akik nyaraikat, év közben is sok-sok délutánjukat arra fordítják, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segítenek abban: az ő életük jobb legyen, mint a szüleik élete – fogalmazott.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács nagy hangsúlyt helyez arra – a nemzeti bűnmegelőzés stratégia alapján –, hogy a felnövekvő ifjúság ne váljék bűncselekmény áldozatává, de ne váljon elkövetővé se. Erről már Hatala József , az NBT elnöke beszélt.

Különböző programokkal támogatják a településeket, kisebb és nagyobb régiókat, hogy a fiatalokat – kisebbeket és nagyobbakat – az óvodásokat a szabadidő hasznos eltöltésével neveljék és oktassák

– fogalmazott a sajtótájékoztatón a tanács elnöke.

Szavai szerint ezeken a foglalkozásokon és találkozásokon játékos és drámapedagógiai módszerekkel olyan ismereteket kapnak, ami hozzásegít ahhoz: bizonyos kritikus helyzetben megfelelő döntéseket tudnak hozni, és az értékrendjük jelentősen átalakul és egyre inkább elérhetővé válik az, hogy ezek a területeken és ezekben a programokban résztvevő fiatalok a társadalom hasznos tagjává válnak.

Nagyon fontos kérdés, hogy a településeken a lokális vezetők, a polgármesterek, az iskolaigazgatók és különböző civil egyesületek ehhez a kérdéshez hogyan állnak. Kerecsend ebben a vonatkozásban példaértékű. Mindenki közösen tesz azért, hogy a faluban és a környéken élő gyermekek olyan információhoz jussanak, ami segíti a társadalomba való beilleszkedésüket

– fogalmazott az NBT elnöke.