Varga József tanár urat köszöntötte Horváth Richárd hatvani polgármester kilencvenedik születésnapja alkalmából.

A polgármester köszöntötte a neves pedagógust

Forrás: Horváth Richárd/Facebook

– Tanár úr tanított a Bajzában, az Ötös és a Kodály iskolákban Hatvanban. Hitvallása engem is magával ragadott miszerint, tanuljon meg az ember sokat nevetni, énekeljen sokat, és ha lehet, akkor ne szomorkodjon. Kaptam tőle és feleségétől én is egy ajándék könyvet, amelybe egy személyes üzenetet is írtak nekem. További jó egészséget kívánok Varga Józsefnek és feleségének – írta közösségi oldalán.