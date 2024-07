Szakmai egyeztetést tartott az Egri Civil Kerekasztal illetve a kecskeméti csütörtökön a Civil Közösségek Házában, számolt be a TV Eger. A találkozón szóba került többek között az egri civilek példaértékű munkája és a vendégek megtekintették a civil házat is, illetve városnézés is volt a programban a szakmai beszélgetés előtt.

Az egri civilek munkája országos hírű

Forrás: Eger Tv/Youtube

A híradás szerint megbeszélésen megállapodtak abban is, hogy a kecskemétiek is vendégül látják az egrieket, és folyamatos párbeszédet folytatnak. Farkasné Juhász Margit az egri kerekasztal tagja a televíziónak elmondta, úgy tűnik, az egri civilek munkája immár országos hírű.