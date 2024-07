Sirokban július 22.-én, hétfőn (eső és szél nap esetén kedden) szúnyoggyérítés lesz Sirok és Kőkút közterületein. Beleértve Kútvölgyet, a motoros találkozó helyszínét, Liszkót, minden utat, teret, játszóteret. Tuza Gábor polgármester arra hívja fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy az irtás most is 20 órakor kezdődik, vegyék ezt figyelembe a kinti programok, séta, teregetés, kutyasétáltatás szervezésénél.

Emberre melegvérű állatokra, növényre nem veszélyes az alkalmazott szer, de jobb az óvatosság. Az irtás hanghatással és füstköd képzéssel jár. A visszajelzések alapján, ha az első bevetés kevésbé is, de a második már érezhető szúnyogszám csökkenést eredményezett. Remélhetőleg ez a beavatkozás még eredményesebb lesz. Az, hogy a hatás lehetőleg minél hosszabb legyen, szükség van a lakosság segítségére is. Lehetőleg szüntessék meg a pangó vizeket, rossz csatornákban, hordókban, vödrökben, elhagyott autógumikban és minden egyéb helyen. Egy-egy tenyérnyi vízben, akár több száz szúnyoglárva is kifejlődhet.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Bús Csaba/Petőfi Népe)