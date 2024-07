– Egy 37 centis dévérkeszeg lett a jutalmam. S ez tartott is egy ideig: jöttek szépen a dévérek (18 és 27centi között), a bodorka, a karika, s még lapos keszeg is, hol feederre, hol úszóra – részletezte a történteket András. Amikor már negyedórája nem volt kapása – micsoda malőr –, ütemváltást fontolgatott, de adott neki még három percet, el is húzta egy 38 centis ponty.

– Végül hat órától voltunk kint fél 11-ig, de a kapások 9-kor abbamaradtak. Ismét egy nagyon jó napot zártam a Laskó-patakon a 67 darab hallal, így már tudom, hogy a legnagyobb hőségben is van értelme kinézni ide is, ha a növényzet is engedi – fogalmazott, és hozzátette: a nap fénypontja egy gyönyörű széles kárász volt.

A Pecaverzum helyesbített Ha horgászat, akkor szakértelem, ha horgászoldal, akkor különösen. Kolláth András beszámolójához az online szakújság ezt a megjegyzést fűzte: "Szép hal, de sajnos a horgász tévedett, mert ez egy ezüstkárász. A széles kárász hátúszójának a szegélye ugyanis domborúbb, és az oldalvonalon lévő pikkelyek száma minimum 32-nek kellene, hogy legyen, de a fényképen csak 30-at számoltunk. Feltételezésünket megerősítette egy haltani szakember is."

(Főoldali képünk illusztráció, fotó: Shutterstock)