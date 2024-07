A mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó podcastet indított AI at Scale címmel a Gyöngyösön is gyárral rendelkező Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat. A hírt a Schneider Electric közölte portálunkkal. Sajtóközleményükben arról tájékoztattak, hogy a sorozat áttekintést nyújt a technológia jelenlegi helyzetéről. Az egyes epizódokban MI-szakértők és a mesterséges intelligenciát a gyakorlatban is használók osztják meg tapasztalataikat, számolnak be a kihívásokról és az eddigi eredményekről.

A Schneider Electric gyöngyösi gyára

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A cégtől megtudtuk, hogy a Schneider Electric 2021-ben indította el saját MI-kiválósági központját, az AI Hub-ot, amely jelenleg több mint 350 MI-szakértőt foglalkoztat. Azzal, hogy a vállalat a szakértelmét és a világszerte elismert külső szakértők tudását podcast formájában elérhetővé teszi, széles közönség ismerheti meg a valós MI-alkalmazásokat, miközben tisztázza a gyakori tévhiteket, és párbeszédet indít a mesterséges intelligencia jövőjéről.

A sajtóközlemény szerint a podcast számos olyan kérdést vet fel, amelyek megválaszolása elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt a technológiát az egész társadalom javára tudják alkalmazni. Többek között olyan témákat járnak körül a szakértők a beszélgetések során, mint azt, hogy miként lehet a legjobban kezelni az MI energiaigényét, hogyan lehet minél több nőt és minél sokszínűbb fejlesztői csoportokat bevonni a mesterséges intelligencia fejlesztésébe vagy hogyan lehet felkészíteni a munkavállalókat az MI intenzív használatára.

Az első epizódban Philippe Rambach, a Schneider Electric mesterséges intelligenciáért felelős vezetője arról beszél, hogy miért van egyáltalán szükségünk MI-re, milyen fontos a fenntartható és takarékos megközelítés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és a technológia milyen szerepet játszik a dekarbonizáció, valamint az energiahatékonyság támogatásában. Emellett gyakorlati tapasztalatokat is megoszt arról, hogyan lehet az MI-t fokozatosan bevezetni annak érdekében, hogy a felhasználók elfogadják és olyan üzleti értéket képviseljen, aminek köszönhetően megtérül a befektetés, tette hozzá a Schneider Electric.