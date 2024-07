Az égbolton megannyi égitestet lehet megfigyelni a távcsövekkel, ezek szinte mind nagyon lassan haladnak az égbolton, a távcsövekkel tehát egyszerű a követésük és a megfigyelésük - kezdi beszámolóját a Bükki Csillagda közösségi oldalán.

A Nemzetközi Űrállomás

Forrás: Siomos Angelos / Bükki Csillagda

Azonban a Föld körül keringő műholdak sokszor pár perc alatt átszelik az égboltot, követésük igen nehézkessé válik e miatt. Az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak másodpercenként 7-8 km-t tesznek meg, miközben maga az űreszköz általában csak néhány méter nagyságú.

A legnagyobb ember által épített űreszköz a Nemzetközi Űrállomás (ISS) (VR élményeink közül is választható), mely focipályányi méretével 2000 novembere óta állandó helyet biztosít az űrhajósok és kísérleteik számára.

Ez az űreszköz volt a célpont 2024. július 8-án este 23 órakor. A csillagda 61 centis távcsöve alatt lévő mechanika képes arra, hogy kövesse az égen elsuhanó műholdakat, azonban ehhez nagyon pontos beállítások szükségesek. Valójában ez kb. az 5-6. próbálkozás ezen felvétel elkészítésére, hiszen akár egy kis pontatlanság, vagy figyelmetlenség is meghiúsítja a sikeres észlelést. Az űrállomás a másodperc tizede alatt 7-szer annyit mozdul arrébb, mint amekkora maga az űrállomás! Ebből is látszik, hogy nincs helye tévedésnek.

A fedélzeten jelenleg 9 ember tartózkodik, és bár nem látni ahogy integetnek, az űrállomás napelemtáblái, fő moduljai és orientációja tisztán kivehető.

Ilyen módon sajnos esti programjainkon távcsővel nem tudjuk megfigyelni, hanem a teraszról nézve csodáljuk, ahogy egy fényes pontként ragyogva némán áthalad a fejünk felett 400 km magasan, majd néhány perc múlva eltűnik a látóhatáron vagy a földárnyékban. Pontos előrejelzéseket lehet kapni ilyen átvonulásokra a https://www.heavens-above.com/ segítségével, ahol szükséges a földrajzi helyzet beállítása.