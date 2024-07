Megkezdtük szokványos nyári munkánkat a hozzánk tartozó szalakóta odúk ellenőrzésével, írta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén megközelítőleg 230 szalakótának kihelyezett mesterséges "D" odút kell leellenőrizni a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet területén.

A puszták kék madarai fészkelnek a nemzeti parkban

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoport/Facebook

– Ez azt jelenti, hogy júniustól július feléig sorra járjuk ezen ránk "bízott" odúkat, és feljegyezzük - esetleg meg is gyűrűzzük - annak lakóit. A puszták kék madara idén is kegyes hozzánk, hiszen sok odúban találkozunk vele, jóval meghaladva az egykori 50 százalékos foglaltsági arányt! Az eddigi terepnapokból az általunk ellenőrzött területen azt a következtetést vontuk le, hogy szalakótáink általánosságban később kezdtek költésbe, mint a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzetben élő madarak. Sok a még tojásos fészekalj, de találtunk már kirepült fiókákat is.

A Mezőcsát-Igrici régióban több odú maradt üresen, látszólag minden ok nélkül.

Itt feltételezésünk szerint egy együtt vonuló csapatot érhetett vonulási veszteség. Munkánk során természetesen nyitott szemmel járunk és feljegyezzünk a ritkább fajokat is amiket megfigyelünk. Az aratások idején a frissen levágott növénykultúrák felett sok ragadozót láthatunk. Ezek között olyan ritkaságok is megjelennek, mint a fokozottan védett sas fajaink, valamint a kígyászölyv, a gyakori barna-, és „soványabb” testvére a hamvas rétihéja vagy a barna kánya. Idén a Borsodi-Mezőség vizei is jó állapotban vannak, gazdag madárvilággal. Sajnos a kisemlős állomány a tavalyihoz képest szegényebb, de a ”kékcsókák” bőven találnak egyenesszárnyú rovarokat, bogarakat és egyéb zsákmányféleséget, amivel etetni tudják éhes fiókáikat – írták a beszámolóban.

Kiemelték, az idei szezon végét a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal közös szervezésben szeretnének egy közös terepi "szalakótás" programmal színesíteni, ennek a kiírása jövő hét elején várható.