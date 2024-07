Az I Love Tisza-tó osztotta meg Facebook-oldalán azt a történetet, ami akár még egy sírig tartó szerelem kezdete is lehet. A srác megszólította a lányt, de elfelejtettek elérhetőséget cserélni. Segítsünk nekik!

„Csütörtökön, 2024.07.04-én Poroszlón voltunk kirándulni és délelőtt egy kis gond miatt be kellett rohannom a központba. A Coop-nál épp szálltam vissza a kocsiba, amikor az út túloldalán összeakadt a tekintetünk. Mosolyogtunk egymásra és amíg megfordultam a következő utcánál az autóval, Te odaértél és illedelmesen megkérdezted, hogy tudok-e egy cukrászdát. Sajnos nem tudtam, de ennek ellenére Te megkérdezted, hogy meginnék-e Veled egy kávét. Ha nem kellett volna rohannom, igent mondtam volna. Annyira sajnáltam, mondtam is, mennyire cuki vagy, de most nagyon várnak rám a többiek. A szikra elvette az eszünket, annyi nem maradt, hogy elérhetőséget cseréljünk és én azóta is bánkódom emiatt. Ha olvasod ezt a posztot, jelentkezz a [email protected] címen, igyuk meg azt a kávét. Láttunk már csodákat a közösség és a megosztások ereje által, hátha sikerül” – írta a Facebook oldalon a portál.

Ha ismerd a fiút, aki Július 4-én leszólított egy lányt Poroszlón, de nem járt sikerrel, szólj neki!