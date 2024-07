Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője, Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő Zrt. vezérigazgatója, Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, Nagy Bálint, az Agrárminisztérium, Erdőgazdálkodási Főosztályának osztályvezetője és Szántósi Rafael, Felsőtárkány Polgármestere

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves vármegyei közgyűlés elnöke, elmondta, Felsőtárkány korábbi polgármestereként is a település egyik legnagyobb turisztikai büszkeségének tartotta a kisvasutat.

Számos olyan fejlesztés valósult meg a vármegyében, amely az aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódik. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a Mátra-Bükk térsége is vonzó turisztikai régió, másik gyöngyszemünk pedig a Tisza-tó, ahol a fejlesztések jó otthonra találhatnak

– mondta, majd beszámolt azokról a fejlesztésekről, melyek már jövőre megvalósulhatnak.

– Több mint 2.3 milliárd forint értékben adhattunk be pályázatot a vármegyei önkormányzat koordinálásával, konzorcium vezetésével. Ebből az erdészetnél 1,1 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg. Szilvásváradon 700 millió, Felsőtárkányban 300 millió forint jut a pályafelújításra. Az Erdőtelki kastély parkja is megújul reményeink szerint 700 millió forintból újulhat meg, a Tisza-tóra is szeretnénk vinni egy fejlesztést 540 millió forint értékben a tó körbeevezhetősége érdekében – ismertette.

Üdv az erdésznek! Azt gondolom, hogy az önök hivatásrendje az egyik legnagyobb múltú Európában is

– fogalmazott dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő az erdészekhez szólva. – Önök egy összetartó közösség, adtak miniszterelnököt is ennek az országnak, számtalan tudóst és akadémikust. Az önök munkáját nem a következő generáció érzi, hanem az azt követő. Nap mint nap a tudás átadásán dolgoznak a jövő szolgálatában. Ez a ma átadott fejlesztés páratlan. Mint ahogy az a vándorgyűlésen elhangzott, immár 40 millióan látogatják a magyar erdőket. Az erdő nyújt szolgáltatásokat, az erdészek ennek közvetítői. Úgy gondolom, hogy a kisvasutak utánozhatatlan, felejthetetlen élményt adnak az erdőjáróknak – mondta dr. Pajtók Gábor.