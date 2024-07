Gyöngyös idén is részt vesz a Magyar Fürdőszövetség által szervezett 2. Országos vízipisztolycsata és rekordkísérletben, adta hírül a gyöngyösi városháza. Közlésük szerint a július 6-i vízicsata célja a tavalyi, első eseményen beállított országos rekord megdöntése lesz.

– Az elmúlt nyáron közel 6 ezren vívtak egy időben vízipisztolycsatát az ország mintegy negyven fürdőjében, ezzel két rekordot is felállított a Magyar Fürdőszövetség kezdeményezése. Az országos rekordkísérletben a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand is részt vett, a gyöngyösi strand gyermekmedencéjében folyt a csata, amely idén megismétlődik. A rekordkísérlet idén is egyidőben zajlik majd a résztvevő fürdőkben, amelyek élő videókapcsolatban lesznek egymással. A gyöngyösi csatát július 6-án, szombaton 14 és 15 óra között rendezik a városi strandon, ahol szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne részese lenni ennek a különleges élménynek – közölte a gyöngyösi városháza.

A szombati rekordkísérletben, a Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint, az Egri Termál- és Strandfürdő és a Hatvani Strandfürdő is részt vesz. Portálunkon beszámoltunk arról, hogy tavaly Gyöngyösön mintegy harmincan vettek részt az ártalmatlan, vidám küzdelemben, sőt, a nyári hőségben mindenkinek szemmel láthatóan jólesett, hogy csuromvizes lett. Vármegyénkből a gyöngyösi strand mellett a hatvani fürdő is jelentkezett a rekordkísérletre, de a kedvezőtlen időjárás miatt akkor lefújták az eseményt.