Ez az ár természetesen Budapest külkerületeire vonatkozik, hiszen az ingatlan elhelyezkedése is nagymértékben befolyásolja az árat. A város belseje felé haladva egyre nagyobb árakkal fogunk találkozni. Természetesen egy olyan lakás esetében, ahol a szigetelés már régi, továbbá a hűtő-, illetve fűtőrendszer is hiányos vagy nem hatékony, magasabb rezsiköltségekre számíthatunk. Ennek oka, hogy a hideg és a meleg is kiszökik a lakásból. Amit tehát megspórolnánk egy felújítatlan lakás bérlésével, könnyen lehetséges, hogy elveszítjük az ablakokon keresztül. Össze kell tehát venni a rezsin megspórolt összeg mértékét az árak különbözőségével újszerű és régi ingatlan esetén. Ehhez lehet nem árt felkeresni egy régi típusú albérletben lakó ismerőst vagy egy szakembert. Természetesen nagy befolyásoló tényezője lesz az is az árnak, hogy mennyit vagyunk hajlandóak ingázni egy nap a munkahelyünkre, illetve az egyetemekre. Ekkor is érdemes mérlegelni, hogy az éri-e meg jobban, hogy naponta 3 órát utazásra szánunk, vagy hogy pár tízezerrel többet fizetünk egy központibb lakásért.