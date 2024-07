Kígyónyakláncot a divat az Állati jó táborban

Kedden többek között Faragó Mariann terápiás kutya kiképző vezetésével vettek részt a táborozók kutyás foglalkozáson. A simogatás és játék mellett az idomításról és a megfelelő bánásmódról is szót ejtettek. Szerdán és csütörtökön nyúlcipőt húzott a társaság és meg sem álltak a Gyöngyösi Állatkertig. Egész napos állatkert látogatásuk során bejárták az egész helyet és minden állatról tanultak egy-két újdonságot. Végül, de nem utolsó sorban pedig pénteken Kelemen Tamás egzotikus állatainak bemutatóján vehetnek majd részt a gyerekek. A legbátrabbak hüllőket is simogathatnak, de aki még ennél is merészebb, akár egy kígyót is a nyakába akaszthat.