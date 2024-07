Nem véletlenül hangzanak el különféle helyekről a figyelmeztetések, a vármegyei vadászkamarai titkár szerint. Legyenek azok a hegyvidéki kanyargós utak, vagy szűkebb pátriánk síkvidéki része, a nap bármelyik szakában felbukkanhatnak a csak egymással elfoglalt vadak. A balesetveszély tekintetében sem lehet különbséget tenni, hiszen például az egyenes alföldi útszakaszon például adott esetben nagyobb sebességgel hajt az autós, mint a kanyargós erdein, és akár a kukoricásból is előbbukkanhatnak az üzekedő őzek.

Augusztus közepéig jelent veszélyt a közlekedőkre az őzek násza (Illusztráció)

Fotó: Earth And More / Forrás: Shutterstock

"Vigyázzunk az utakon, elkezdődött az őzek násza!" Elsőként az MVM Mátra Energia Zrt. tette közzé ezt a felhívást a napokban a közösségi oldalán. Közlésük szerint, minden év július második felétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, vagyis az őzek násza. De megérkezett portálunk címére a

Az OMVK és az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) közleménye is "Óvatosan az utakon! ŐZEK!" címmel, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy a következő egy hónapban a szokottnál is figyelmesebben kell közlekedniük az autósoknak, ugyanis augusztus közepéig tart az őzek párzása. A vadásznyelven üzekedésnek nevezett időszakban ezek az állatok sokkal gyakrabban jelennek meg a közutakon.

Kovács János István portálunk kérdésére vázolta, hogy mit is jelent a nálunk is honos európai őz párzási viselkedése. Ilyenkor az őzbakok kergetik a sutákat vagy a konkurenciaharc részeként egymást. A megszokottól aktívabbak, nagyobb területen mozognak – akár napközben is.

Az OMVK és OMVV közleményéből pedig az derül ki, hogy hazánk legnagyobb egyedszámú – a becslések szerint több mint 369 ezres a faj állománya – és legelterjedtebb nagyvadfajáról van szó: gyakorlatilag az egész ország területén számíthatunk felbukkanásukra a közúton, ami fokozott balesetveszélyt jelent körülbelül július második felétől augusztus közepéig.

A veszély nagyságára figyelmeztetnek statisztikai adatokkal is: az évi mintegy 7400 nagyvadelütések 78 százalékában őzet gázolnak, jelentős részét az üzekedés alatt. Ezért is intik a gépjárművek vezetőit a fokozott óvatosságra. Rossz látási viszonyok közepette, rosszul belátható útszakaszon különösen fontos, hogy lassabban haladjanak a megengedett sebességnél is.