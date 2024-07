– Ma több hívás is érkezett hozzánk és az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt.-hez is, hogy az M3-as autópálya belső sávjában egy feltehetően sérült fehér gólya áll – számolt be a Mályi Madármentő Állomás Facebook oldalán vasárnap délután.

– Felvettük a kapcsolatot az Emődi Autópálya Mérnökséggel és az MKIF munkatársa Kovács Kristóf, sikeresen ki tudta menteni a sérült madarat a veszélyes helyzetből. Ilyen mentéseknél nagyon kell figyelni a forgalomra, mások és saját testi épségére és nem utolsó sorban a gólyára is – emelték ki.

A gólyát a mérnökségen ellátták, átvették Kovács Kristóftól és azonnal vitték is tovább a Hortobágyi Madárkórházba, hiszen a szárnysérülése miatt komolyabb orvosi ellátásra is szükség volt.

– Köszönjük szépen mindenki segítségét. Vigyázzunk egymásra, az autópályán dolgozókra és a véletlenül felkeveredett állatokra is. Nagyon veszélyes helyzet volt, de sikeres lett a mentés – részletezte az eseményeket a Mályi madármentő Állomás.