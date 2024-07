Az Éter Fesztivál 2004 óta, azaz pontosan húsz éve biztosít teret és színpadot a feltörekvő, tehetséges zenekaroknak, profi hátteret varázsolva mögéjük, hogy minél többeknek mutathassák meg, mit is tudnak valójában, írták közleményben a fesztivál szervezői. A tehetségkutató az elmúlt években, olyan, mára már országosan ismert és népszerű, a nagyobb fesztiválokon is headliner zenekarok útját segítette, mint az AWS vagy a The Anahit.

Az idei Éter Pluszon a legtöbb díjat a Backdoor People kapta

Forrás: ÉTER Plusz - Tehetségre hangolva/Facebook

- Kevesen tudják talán, hogy az egész fesztivál története húsz évvel ezelőtt kezdődött a salgótarjáni Bányász Klubban, ahol egy 17-18 éves baráti társaság arra gondolt, mi lenne, ha csinálnának egy tehetségkutatót a helyi zenekaroknak. Az első helyezett ekkor még 15 ezer forintot, egy tálca sört és egy tortát kapott, viszont a záró bulin 500 fiatal tombolt a helyi zenekarokra, és ezt látva nem is volt kérdés, hogy folytatni kell. 2007-ben meg is valósult az első Észak-magyarországi Tehetségkutató Rockfesztivál, innen van az ÉTER név – mondta a megnyitó alkalmával az egyik alapító, Jakab Jácint, aki a fesztivál talán legfontosabb gondolatát is megfogalmazta, miszerint egyetlen fellépőnek sincs félnivalója, hiszen az ÉTER nem egy verseny, hanem sokkal inkább szól a kapcsolatépítésről és az együtt töltött időről.

A 2015 óta a tehetséggondozás mellett az utógondozás, azaz a Fesztiválon felfedezett legjobb előadók további segítése révén az ÉTER egy igazi nyári programsorozattá nőtte ki magát, amellyel Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Pásztón vagy éppen Budapesten is találkozhatunk. A programsorozat bázisa azonban maradt Egerben, így 2024. július 6-án Heves vármegye központjában zajlott a legnagyobb esemény.

A fellépők természetesen ezúttal is a legmegfelelőbb, professzionális technikai hátteret kapták meg a produkciójukhoz, a döntőbe jutott zenekarok például látványos színpadtechnikával a hátuk mögött mutathatták meg a tehetségüket.

Ahogy az ÉTER Tehetségkutató Fesztiválokon már megszokott, úgy a meghívott együttesek főként saját szerzeményeiket adták elő. A különböző stílusirányzatokat figyelembe véve, egymással versenyezve mutatták be tehetségüket a szakértő zsűri és a közönség előtt. A produkciók után a szakmai zsűri értékelte, véleményezte a zenészeket és iránymutatást adott a további zenei fejlődésükhöz.