Két virtuális csapat Európa-bajnoki cím, a német és az angol túraautó bajnokságokban szerzett futamgyőzelmek után, régi álmát valósítja meg Gilyén Krisztián, 11 éves szimulátor pilóta. Kedvenc autó márkájának, a Fordnak az egyik legendás típusával, az Escort Cosworth-al versenyzett, ráadásul, Zandvoortban, ami pedig a versenypályák között áll legközelebb a szívéhez - adta hírül az Autószektor.

Az egri strandon népszerűsíti az állatvédelmet az EB-bajnok Gilyén Krisztián

Elképesztő élmény volt, még a benzin lötyögését is érzékeltem a szimulátorban, ebben a minden sallangtól mentes legendás autó matuzsálemben - mesélte az Autószektornak adott interjújában.

A Kiss Norbival, a Révész Racing színeiben csapat Európa bajnokságokat nyert fiatal pilóta azt is elmondta: lazításképpen több különleges futamon is elindul a nyári szünetben, többek között az Európában egyre népszerűbb, retro mini autók, a legends car-ok mezőnyében is. Kell is egy kis lazítás, hiszen ősztől nem csak a suli kezdődik számára, de a Német Kamionbajnokság, majd pedig a virtuális Kamion EB, ahol vele szemben szinte már elvárás a jó eredmény.

Addig persze még itt a nyár és mivel Krisz a szimulátoros autó versenyzésen kívül az állatvédelemben is jeleskedik, több ezirányú program is vár rá: augusztus 16-án, a Hontalan Állatok Világnapján például az Egri Strandon lesz, ahol többek között a Noé Állatotthon, a Szurkolók az állatokért, a Tollasbarát Állatmentés, Faragó Mariann egri kutyatréner és Hajdú Tamás kutyakiképző társaságában, Momo-val, a Macskaárvaház Alapítvány mentett vörös kandúrkájával népszerűsítik majd az állatok védelmének fontosságát.