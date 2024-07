Tomecz Nándort kérdeztük az eredmény hátteréről, aki mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre nagyobb jelentősége van ennek a jó egy évtizede indult kezdeményezésnek. Egyre komolyabban veszik országszerte azt a tényt, hogy a tudás összemérése felkészülésre sarkall, s a felkészülés a mindennapi munka, pontosabban hivatás jobb végzését eredményezi.

Az ország legjobbja a 23 éves kiskörei vadőr

Forrás: Beküldött

Nándor egyébként úgy tudja – és ezt jól tudja, amit Kovács István János, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei szervezetének titkára is megerősített – hogy ő az első szűkebb pátriánkból, akinek sikerült győztesként végezni a szakmai megmérettetésen. Kérdésünkre, amiben azt firtattuk, hogy milyen okokból találta meg, vagy találta ő meg ezt a hivatást a friss "aranyérmes" a családi hátteret említette. Már a nagyapja is vadász volt, az édesapja pedig még most is hivatásos vadász nem is messze az ő általa felügyelt kiskörei területtől.