A szerkesztőségünk számos tagja által személyesen is jól ismert – egykor a Fidesz színeiben megyei és országos szinten is politizáló – Halász Károlyról azt írják a Poroszlói Református Egyházközség közösségi oldalán, hogy rendkívüli vállalkozó szellem, kiváló sportember, szerető apa, hívő testvér és igaz barát volt. Halász Károly több cikluson keresztül a Heves Megyei Közgyűlés tagja, alelnöke is volt.

"Gyászistentiszteletéről később rendelkezik a család. Fájdalmukban osztozva, Istenünk vigasztaló kegyelmét kívánjuk gyászolóinak!"