Július 27-én, szombat este a Szépasszonyvölgy Szabadtéri Színpadra érkezik a Queen Symphonic, közölte az Agria Film Kft.

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– A koncerten elhangzanak a legnagyobb és legismertebb Freddie Mercury dalok, mint a We Will Rock You, a Bohemian Rhapsody, a Radio Ga Ga, a We Are The Champions, az A Kind of Magic, a Who Wants To Live Forever, a Killer Queen, a Don’t Stop Me Now vagy éppen a Somebody to Love. A Queen napjainkban reneszánszát éli, a banda zenei hagyatékát sokan, sokféleképpen dolgozták fel különböző produkciókkal. A Queen Symphonic sok tekintetben kiemelkedik a sorból, erről pedig az egri közönség is meggyőződhet, hisz erre a produkcióra összeállt a legjobb magyar Queen tribute zenekar a Crazy Little Queen Tribute Band és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar – részletezték.

Hozzátették, látványos show, kiemelkedő zenészek és a világ legismertebb Queen slágereiből összeállított produkció várja a látogatókat. Az előadásban közreműködik Crazy Little Queen Tribute Band és Lőrincz Judit, a karmester Balogh Sándor lesz.