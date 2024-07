Augusztus 16-án délután a hontalan állatok világnapján számos állatos programon vehetnek részt az egri strandon. Az Eger Termál Kft. ugyanis több állatvédő szervezetet is meghívott a strandra, érkezik a kápolnai Macskaárvaház Alapítvány is, vezetője Bóday Pál elmondta, nagyon örülnek a kezdeményezésnek, mert tudomása szerint ilyen program még nem is volt soha hazánkban.

Borz is érkezik az egri strand hontalan állatok világnapi programjára

Forrás: Ricsi Kapin/Facebook

Jön a Tollas Barát Madármentés, jönnek teknősmentők, Faragó Mariann egri kutyakiképző, Hajdú Tamás a rendőrség kutyás osztagának vezetője és hazánk legjobb robbanószer kereső kutyája, Jack. Ott lesz velünk a Rókales is , a Szurkolók és a Noé Állatotthon is

– sorolta a résztvevőket Bóday, aki hangsúlyozta, nagyon nagyra tartja Molnár László, az Eger Termál Kft. ügyvezetőjének kezdeményezését.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy rámutassunk azokra az emberekre, akik olyan tevékenységet, munkát végeznek, amely jobbá teszi körülöttünk a világot. Volt már kéklámpás napunk is idén, most pedig ezen a világnapon azokra szeretnénk felhívni a figyelmet, akik a környezetünkben lévő kiszolgáltatott állatokkal foglalkoznak, be kell mutatnunk az ő munkájukat, megszólítva a fiatalokat, gyerekeket – mondta. Hozzátette, hogy a strand növény- és állatvilága is gazdagabb, mint egy átlagos fürdőhelyé, s igyekeznek óvni, ápolni.

–Van egy teknősmedencénk, ahol mentett, befogadott állatok úszkálnak, vannak halaink, sőt, az Eger-patak kacsái is hozzánk térnek nyugovóra éjszakánként és itt is telelnek. Az pedig mindenki számára jól ismert talán, hogy több száz éves fa áll a nálunk. A platánról azt mondták a Virágos Magyarország szakemberei, hogy nem is nagyon van ilyen öreg fa Magyarországon, amely teljesen egészséges – emelte ki.