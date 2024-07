1974. július 14-én arról írt a Népújság, a Heves Megyei Hírlap jogelődje, hogy mit ígér az Utasellátó?

– A vár, a műemlékek, a meleg vizű fürdő, a Bükk mindig nagy számú látogatót vonzott Egerbe. S bár a forgalom egyre jobban a közutakra terelődik át, az Utasellátó számára továbbra is nagy gondot jelent a buszon és vonaton érkező szomjas, éhes utazók megfelelő ellátása. A növekvő igényeknek egyre nehezebb a hagyományos módon eleget tenni. Büféautomatákra lenne szükség Egerben is, hiszen így nemcsak gyorsabb, kényelmesebb, higiénikusabb kiszolgálás valósulna meg, hanem megoldódnának a vállalat munkaerőgondjai is. Igaz, a nagyállomáson működő söntés elavult és szűkös is, a MÁV mégsem engedélyezi automaták fölállítását, mivel a váróteremben, vagy a keskeny peronon nem férnének el. Ezért a korszerűsítéssel várni kell addig, míg az új pályaudvar föl nem épül. Szerencsére jobb a helyzet a buszállomáson, itt az elkövetkező években már az elmés szerkezetek kínálják majd friss árujukat; a kávét, a szendvicset és a hűsítőket. Addig is, míg a tervek valóra válnak, az áruválaszték bővítését tervezi az Utasellátó, pár nap múlva nemcsak a nagyállomáson, hanem a MÁVAUT-pályaudvaron is bevezetik a tej és egyéb tejtermékek árusítását – írta a Népújság ma 50 éve.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)