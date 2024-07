A Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskolában népes vendégsereg – jeles szakmai meghívottak, a szereplő diákok, szüleik, rokonaik, az iskolát támogató szervezetek, személyek, helyi képviselők, az intézmény volt tanárai, dolgozói – jelenlétében gálaműsorral ünnepelték a napokban az iskola címerének elfogadását, zászlajának avatását és felszentelését. Pásztor Ferenc igazgató az ünnepségen elmondta, az iskola célja az, hogy boldog gyermekekkel találkozzanak nap, mint nap, Kodály Zoltán gondolataira emlékezve: Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.

– Ezért az iskolai élet középpontjában a gyermekeket, az őket nevelő felnőtt közösséget, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettséget, a rendszer- és folyamatszemléletet és a pedagógiai minőséget állítjuk, így biztosítva a növekvő siker lehetőségét intézményünk minden érdekelt személye számára.

Feladatunk kiinduló alapja a gyermeki személyiség fejlesztése a pedagógia és társtudomány által feltárt módon hangsúlyozva a kötelességek és a jogok egyensúlyának, valamint az egyén és a közösség egymásra utaltságának fontosságát.

Az iskolai életben a nevelő egyénisége által kiváltott gyermeki azonosulási vágy, a félelmektől mentes fejlődési és teljesítési szükséglet, a kölcsönös segítés, bátorítás, gondoskodás szándéka a mozgató erő, mert a pozitív gondolkodás, a pozitívumokra támaszkodás feltárja a gyermek és a felnőtt rejtett értékeit is – emelte ki Pásztor Ferenc.

– Iskolánk 1996. december 11-én, Árpád napján vette fel a millecentenárium tiszteletére Árpád fejedelem nevét. A Mátra vidéke már a honfoglalás előtt sűrűn lakott hely volt. Anonymus szerint Árpád a Mátra hegyén nagy földet adott Ednek és Edemnek, ahol utóbb unokájuk, Pata várat épített. A honfoglalás diplomáciai és katonai előkészítése és tervszerű végrehajtása Árpád fejedelem érdeme.

Árpád magyarjai nemcsak a honfoglalók, hanem egyben a középkori magyar állam magvetői is voltak.

A magyar történelem első kiemelkedő személyisége Árpád fejedelem volt, akit honfoglalásunk vezetőjeként tisztelünk, és akinek dinasztiáját, az Árpád-házat a Magyar Királyság első, nemzeti uralkodó családjának tekintünk. Most, amikor iskolánk szépen fejlődik, gyermekeink több helyen is sokszor érnek el sikereket, szeretnénk méltón emlékezni névadónkra, Árpád fejedelemre. Így most kerülhet sor a címerünk elfogadására, ami a vezér címere is volt, a sárga színű turulmadár – jelentette be Pásztor Ferenc.