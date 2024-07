Augusztusban ráadás AsztroGasztro - Csillagfényes vacsora lesz a Bükki Csillagdában. Augusztus 17-én este újra asztronómiai és gasztronómiai élményekkel várnak mindenkit, hogy ismét közösen gyönyörködhessenek a kései naplemente látványában és együtt búcsúzhassanak a lassan véget érő nyártól. Marsi Zsolt csapata ezúttal a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság védjegyes termékeit és a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark geofood-jelölt termelőitől származó alapanyagokat használja az ízletes fogások elkészítése során. Egyedülálló ízélményre és sok-sok meglepetésre számíthatnak tehát a gasztronómia szerelmesei – írja közösségi oldalán a Bükki Csillagda.

A Bükki csillagda terül el a káprázatos Bükk hegységben

Forrás: bnpi.hu

Az est díszvendége Farkas Bertalan, nyugalmazott dandártábornok, az első magyar űrhajós lesz, aki nemcsak a vacsorát tiszteli meg jelenlétével, hanem egy előadással is készül még azt megelőzően. Előadásának fő témája az első magyar űrhajós története a kiválasztás folyamatától a visszatérésig, természetesen érintve a mostani HUNOR program érdekességeit is. A prezentáció során olyan, a Szaljut űrállomáson készült filmfelvételek is bemutatásra kerülnek, amelyek nem érhetőek el semmilyen videómegosztó felületen. Az előadást követően a vendégek részére lehetőség lesz közös fotó készítésre, valamint a Csillagok útján készült könyv megvásárlására és dedikálására is, amennyiben ezt előre jelzik.