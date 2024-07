A szakok többségén csökkent a sikeres felvételhez szükséges pontszám az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen és a MATE Károly Róbert Campusán is. Van, amelyeken csak 5-6 ponttal kellett kevesebb – ezek jellemzően az egri mesterképzések voltak – van, ahol 20-30 ponttal, de akár száz ponttal is csökkent a ponthatár a tavalyi általános felvételihez képest. A felsőoktatási intézmények az általuk adható pontszámban nagyobb szabadságot kaptak, és a középfokú érettségi eredménye sem számított be teljes egészében.

Ponthatár-váró parti az egri Eszterházy téren

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar képzései közül a legtöbb pont az angol-könyvtárostanár levelezős, önköltséges szakpáron volt a legmagasabb a bejutási küszöb, idén valaki(k) 450 ponttal jelentkeztek a képzésre, 434 ponttal felvételizett valaki az angol-némettanár szakpárra és 430 pont kellett az angol-etikatanár párosításhoz. A legkevesebb pont az etika-történelem és az etika-magyartanár szakpárokhoz kellett, 210, illetve 231. Több népszerű szakon is csökkent a ponthatár a kommunikációra a tavalyinál 51 ponttal kevesebb, 345 pont kellett, a képi ábrázolásra 394 helyett 360, a magyar-történelemre pedig 307 helyett 246. Emelkedett a ponthatár a grafikusművész szakon (344 helyett 380), a mozgóképkultúrára (344 helyett 368), a tervezőgrafikára (280 helyett 360).

A Természettudományi Karon nem voltak kiemelkedően magas pontszámok ebben az évben, de több képzésre is elég volt mindössze 212 pontot vinni, illetve kapni a bejutáshoz, ezek jellemzően levelezős alapképzések, sokszor állami ösztöndíjasak (kémia 226, rekreáció 212, sportszervezés 214, biológia 230, természettudomány-környezettan tanár 212). Két kiugró pontszám volt, aki szőlész-borász mérnöki levelezős, önköltséges szakra 450 ponttal jelentkezett, más pedig a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzésre jelentkezett ugyanennyi ponttal. Sok alapképzésre a tavalyinál 70-80 ponttal kevesebb volt szükséges (edző, földrajz, rekreáció). A természettudomány-környezettan szak két szélsőséget is hozott, nappali állami képzésben a ponthatár 309-ről 409 pontra ugrott, míg levelező tagozaton 320-ról 212-re zuhant.