Az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos méréseiből kiderül, hogy Heves vármegye több települése is tart melegrekordot és hidegrekordot is. A Wikipédia összesített statisztikájában láthatóak a hőmérsékleti rekordok napi lebontásban.

38,9 fokkal Egerben mérték az eddigi legmagasabb napi maximumhőmérsékletet július 12-én

Júliusban közel 40 fokkal Eger is tart melegrekordot

A feljegyzett mérési adatok alapján Egerben mérték az egyik legmagasabb napi maximum hőmérsékletet július 12-én, ami 38,9 fok volt ,ez 1922 óta tartja a rekordot. Ugyanez a helyzet július 14-vel is, Egerben ezen a napon 39 fokot mértek 1908-ban. De nem csak júliusban tart országos melegrekordot Eger, április 27-én 31 fok volt 1909-ben, május 21-én 35 fokot mutatott a hőmérő 1909-ben, május 25-én szintén Egerben mérték a legmelegebbet, ekkor 33.6 fok volt 1920-ban, május 31-én is Eger a csúcstartó, ekkor 35 fok volt az 1925-ös évben, és június 10-én is a hevesi vármegyeszékhelyen mérték a legmagasabb hőmérsékletet: 36 fokot 1910-ben.

Gyöngyös sem maradta ki a rekordokból, itt az április éjszakai maximum hőmérséklet rekordja dőlt meg, 2018. április 18-án - 17,8 fokot mértek.