Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen rendezik meg idén augusztus 5-től 10-ig a Hittel az Egyetemen (HEGY) keresztény gólyatábort. Az esemény közösségi oldalán megtudhatjuk, hogy nem csak a frissen érettségizetteket várják, de az egyetemi tanulmányaikat még csak tervezőket, illetve az évet kihagyókat is örömmel látják. A résztvevőknek többek között csendes, vezetett vagy zenés imaalkalmakat tartanak.

Hamisítatlan HEGY-i hangulat a múltból

Forrás: hittelazegyetemen.hu

– A lelki nap folyamán több programmal készülünk, hogy lelki feltöltődésben is részetek legyen a táborban – tájékoztatnak a szervezők a közösségi oldalukon. – Csendszobák lesznek, ahol lehetőséged nyílik elcsendesedni, kreativitásodat megélni, és közelebb kerülni Istenhez. Mindenki megtalálja a hozzá közel álló állomást. Lelki beszélgetésre és gyónásra is lesz lehetőséged a nap során. Itt megoszthatod érzéseidet, gondolataidat, és lelki útmutatást kaphatsz. Izgalmas előadással is készülünk, amely inspirációt és új perspektívákat nyújt majd mindannyiunk számára. A HEGY-re is megérkezett a Szólj Be a Papnak! interaktív előadás, ahol feltehetitek a saját kérdéseiteket és szemtől-szembe választ kaptok rájuk egy katolikus atya, egy református lelkész és egy evangélikus lelkész szemszögéből. A téma: Profilod oké, életed tré? Azaz, vagány a közösségi médiád, de belül meghalsz? A napot egy meghitt imaesttel zárjuk, ahol a HEGY-es zene team fog zenélni – részletezik a programot. A HEGY ezzel együtt mégsem egy lelkigyakorlat, teszik hozzá a szervezők. A cél az , hogy egy remek hetet töltsenek el a gólyák Egerben kulturált keretek között, közös értékrend alapján. A szervezők olyan programokkal is készülnek, amely során életre szóló barátságok szövődhetnek a táborozók között.