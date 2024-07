Elsőként az egri születésű Juhász Ádám borászt. 18 évesen döntött a szőlészet és borászat szakma mellett, amihez diplomáját a Kertészeti Egyetemen szerezte meg. Szakmai gyakorlatát pedig külföldön, egyebek között Új-Zélandon töltötte , majd a szőlész-borász mesterdiplomát is megszerezte. Jelenleg a Juhász Testvérek Pincészetének vezetője.

Dr. Halmai Péter, közgazdász professzor, az MTA tagja, egyetemi professzor a BME-n és az NKE-n is, valamint több tudományterület nemzetközileg elismert kutatója. Hosszabb idő óta foglalkozik a borkultúrával, kiemelten a magyar borokkal és azok szakmai megítélésével, így tagja borverseny bíráló bizottságnak is. 2021-ben avatták a Tokaji Borlovagrend tagjává, de szorosan kötődik az egri borvidékhez is, több éve tagja a Szent Andrea klubnak és rendszeresen részt vesz a borászok rendezvényein.

Macsinka János, Gundel díjas séf, fiatal kora ellenére már több étterem séfjeként bizonyította szakmai rátermettségét. Külföldön is több évet töltött, szakmai tapasztalatot és új tudást szerzett. Hazatérve az Imola Udvarháznál találta meg helyét. Jelenleg a Macok séfje. A borászat az ételek mellett kezdte el érdekelni, hiszen a jó étel és egy jó bor párosítása művészet. Ételei már több borrendezvény alapját is adták, hiszen tapasztalt séfként kiválóan válogatja az ízeket.

Végül, de nem utolsó sorban pedig tiszteletbeli taggá avatták dr. Cs. Varga István irodalomtörténész és történelem professzort. A kapuvári születésű professzor a magas kultúra képviselőjeként lett érdekelt a borászatban. Munkája során beleásta magát az egri borászat történelmébe is és aktívan részt vesz a borászat történetének és történelmének terjesztésében.