A gyógy- és fűszernövények történetével, gyűjtésével és feldolgozásával, valamint a vadon termő gombákkal is foglalkozik az az egyetemi jegyzet, amit Lakatos Márk, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campus mesteroktatója írt, adta hírül a campus a weboldalán. A közlésükből megtudhatjuk, hogy a mesteroktató – aki 2023-ban a Heves Megyei Hírlap közönségszavazásán az Év embere díjat nyerte – 20 évvel ezelőtt kezdte meg pályáját a gyöngyösi felsőoktatásban, így méltó módon ünnepelte ezt a jeles évfordulót. A mesteroktató már korábban elmondta portálunknak, hogy a gyógy- és fűszernövény szakot ő dolgozta ki a gyöngyösi campuson 2017-től kezdődően.

Lakatos Márk jegyzete

– Az egész világon hosszú ideje kibontakozóban van a visszatérés igénye a természetes anyagok használatához. Én úgy gondolom, jól is van ez így. A gyógynövények sokakban egyfajta romantikus élményt is keltenek, mert már esetleg a nagymama is foglalkozott ezzel a háztartásban. Szerencsésnek vallom magam abból a szempontból, hogy nemcsak tankönyvből kell tanítsak, hiszen a magam napi gyakorlatából is ki tudom egészíteni példákkal a tananyagot. Már tizenegyedik éve együtt dolgozom a bükki füvesemberként ismert Szabó Gyuri bácsival. Ott is végzek gyakorlati munkát, oktatást, a tapasztalataimat beépítem az itteni folyamatba. Böjte Csaba dévai gyermekotthonában lassan tíz éve segítjük a gyógynövénytermesztést, amit pedagógiai céllal alkalmaznak. A szívem csücske Székelyföld, fontosnak tartom, hogy a gyógynövényszakos hallgatóink oda is járjanak gyakorlatra. Az ismeretszerzés mellett így az anyaországi és a székelyföldi fiatalokat is közelebb hozzuk egymáshoz – emelte ki egy korábbi nyilatkozatában Lakatos Márk.

A gyöngyösi campus közlése szerint a gyógynövény-ismeretek oktatása a MATE többféle képzési szintjén, több szakon – például kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzés, kertészmérnöki mesterképzés, gyógynövényismerő és -felhasználó szakmérnöki szakirányú továbbképzés – jelen van. Így a jegyzet hozzájárulhat más képzések hallgatóinak és a téma iránt érdeklődők szakmai látókörének bővítéséhez is. A gyógynövény szakterület igen nagyszámú gyógynövényfajjal foglalkozik, köztük melegégövi és import fajokkal is. Egy részüket termesztik, míg az alapanyag jelentős részét vadon termő állományokból gyűjtik. Ebben jelentősen eltér a szakterület más kertészeti ágazatoktól. A gyógy-, fűszer- és aromanövények, termékeik a gazdaság és az ipar valamennyi területén jelen vannak, sőt, még a turizmus területén is, teszi hozzá a campus tájékoztatása.