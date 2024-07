Parádon Mudriczki József nagy fölénnyel nyerte meg a legutóbbi önkormányzati választást, s azt ígérte választóinak, hogy tudása legjavát adva szolgálja tovább a lakosságot. A legutóbb a Palóc Napokon bizonyította, hogy azt őt támogató civilekkel, vállalkozókkal, a környékbeli polgármesterekkel együtt működve az egyik legszerethetőbb, s legvonzóbb turisztikai célpont lehet Parád a jövőben is.

Parád jövője jó kezekben van Mudriczki József polgármestrernél

Forrás: Horváth László/Facebook

Horváth László országgyűlési képviselő is támogatásáról biztosította a községvezetőt. Közösségi oldalán azt írta: "Nagy tudással, rutinnal, elkötelezetten Parádért! Mudriczki József polgármester úr mindig is a közösség érdekeit szem előtt tartva munkálkodott Parádért! A számtalan fejlesztés megvalósítása mellett nyugodt és békés légkört teremtett a településen. A választók bizalmából a következő esztendőkben is ebben a szellemben folytatódhat a munka. Együtt dolgozunk tovább Parád fejlődéséért! - zárta gondolatait.