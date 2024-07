File Sándor, a HKIK főtitkára portálunk kérdésére elmondta, az egri egyetem jól reagál a gazdasági szereplők igényeire.

– A vármegye gazdasági szereplői kezdeményezői voltak annak, hogy legyen Pont Ott Party Egerben. Már több éve együttműködünk az egyetemmel, de a kezdő lökést a kamara adta meg a gazdaság szereplőinek motiválására. Fontos a gazdasági szereplőknek, hogy a fiatalok a felsőoktatási pályáról betaláljanak hozzájuk. Kitelepültek ide a térre Sirokból, Erdőtelekről, Maklárról is nagyvállalatok. Az ő jelenlétük megmutatja, hogy a vállalatoknak fontos a helyben tanulmányaikat végző fiatalokat megszólítani, kiszámítható jövőképet, jó karrierlehetőségeket képesek biztosítani nekik. Ezt nem lehet elég korán megmutatni. A mai jó hangulatot szeretnénk kihasználni arra, hogy információmorzsákkal megmutassuk, milyen lehetőségeik vannak – fogalmazott. Hozzátette, hogy az egyre népszerűbb szakok az egyetemen , mint például a gazdász, a turizmus-vendéglátás vagy az informatikai képzés fejlődése jól megmutatja, hogy az intézmény jól reagál a gazdaság számára fontos irányokra.

Mint ahogy korábban beszámoltunk, a hazai felsőoktatási intézményekbe 2023-ban 126 ezren adtak be jelentkezést, míg 2024-ben 121 ezer fő felvételizett. A korábbinál sokkal több fiatal választotta a pedagógusképzést, valamint tovább növekedett a vidéki egyetemekre jelentkezők száma is. Ezt bizonyítja az is, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet a tavalyihoz képest 15 százalékkal többen jelölték meg első helyen az idei felvételi eljárásban, pontosan 3838-an. A legnépszerűbbek továbbra is az intézmény pedagógusképzései, a jelentkezők fele ezen a területen kíván továbbtanulni, de igen keresettek a gazdaságtudományi, az informatikai, a művészeti és a sporttudományi szakok is. Az elsőhelyes jelentkezők közül mintegy 2,5 ezren alapszakra, mesterfokozatot nyújtó képzésekre pedig több mint 1100-an nyújtottak be jelentkezést. Mindemellett jelentősen nőtt a levelező tagozaton, azaz a munka mellett tanulni vágyók száma is. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre idén 11 ezer 838 jelentkezés volt.