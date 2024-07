Nem unatkoztak a katasztrófavédelem emberei és a recski mentősök szombat éjszaka sem. Eltévedt kirándulót mentettek az éjszakában. Tuza Gábor, Sirok polgármestere is az első hívásra elindult, hogy rábukkanjanak a megrémült turistára. Közösségi oldalán ezt írta tegnap éjjel: ... és akkor egy kis éjszakai program! Eltévedt túrázó mentése a "mátrai rengetegből"! Vize elfogyott, rászakadt a sötétség, eltévedt, szóval szerintem volt egy kis para! Igen, de nagy rengetegben hol is van? Annyit lehetett tudni, hogy valahol egy kerítés mellett. A tűzoltóautó, a mentőautó is elindult, azonban ezek a járművek csak egy darabig kompatibilisek az erdei úttal. Onnan még több, mint öt kilométert kellett megtenni.

Tuza Gábornak terepjáróval sikerült megközelíteni a helyet, ahonnan sikeresen lejutottak a mentőhöz, ahol megvizsgálták a pórul járt kirándulót. Szerencsére komolyabb baj nem történt. Az orvosi vizsgálat során némi vízhiányt állapítottak meg, de minden egyebet rendben találtak. Az akcióban a pétervásárai katasztrófavédelmi szakemberek és a recski mentőszolgálat vettek részt, akiknek köszönet jár! A túrázót végül épségben a szálláshelyére szállították.