– Szeretjük, ha az utazók kíváncsiak, de itt nem teljesen értjük mi volt a terv – fűzte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ahhoz a Facebookra készült videóhoz, amely nemrégiben az M3-as autópályán készült.

– Családi egyterű érkezik terelésünkhöz, majd a kúpsor előtt lelassít, mögötte másik két autó is állóra lassul. Jön a csavar, hiszen azt hinnénk kikerüli a terelést az első autó, de nem: bemegy a terelésbe az ütközéslenyelő mögé! Jó pár percet várakozik ott, majd visszasorol a haladó autók közé. De az utána érkezők nagy része sem sorol be időben, hanem a kúpsor előtt próbál sávot váltani, annak ellenére, hogy korábban több előjelző tábla is kint volt – írták az esetről.

Kiemelték, ezzel az a probléma, hogy kollégáikat csak az ütközéselnyelő védi, ha azt látják, hogy egy autó jogosulatlanul behajt a terelésbe, már ugranak is szanszét, nehogy elüsse őket.

– Nem véletlenül terelés, forgalomtól elzárt terület, hiszen munkaterület. Veszélyes ott tartózkodni. Saját biztonságoddal játszol, hiszen ha valaki nem figyel, nem fékez akkor nem az ütközéselnyelőbe csapódik, hanem beléd, aki ott állsz. Nagyon kérünk mindenkit, hogy ne hagyja utolsó pillanatra a besorolást, időben váltson sávot és ne hajtson be a munkaterületre! – hangsúlyozták.

Amikor tereléshez érkezel: