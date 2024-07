Kevés emlékezetesebb céglátogatást lehet hazánkban elképzelni, mint az MVM Mátra Energia Zrt-nél tett látogatás, közölte az energetikai cég szerdán a közösségi oldalán. Közlésük szerint több mint ezer látogató járt náluk 3 hónap alatt.

Az erőmű igen népszerű a diákok körében

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt./Facebook

– Társaságunk látogatóközpontja a tavaszi nyitását követő három hónap alatt ezer vendéget fogadott, akik az ország minden pontjáról, valamint külföldről érkeztek hozzánk. Az erőmű továbbra is rendkívül népszerű a diákok körében, akik a legnagyobb számban képviseltették magukat az elmúlt hónapokban. Többek között technikusi, valamint egyetemi csoportok, kiemelten a társaságunk tevékenységeihez kapcsolódó szakirányú hallgatók tekintették meg az erőművet, illetve a visontai bányát. Ezen felül népszerűek vagyunk a hazai nagyvállalatok és az MVM Csoport partnercégei körében is, akiket minden alkalommal lenyűgözött a nem hétköznapi grandiózus környezet. Az MVM Csoport számos tagvállalatának munkatársai is ellátogattak Visontára, kollegáink szintén pozitív visszajelzéseket adtak minden alkalommal az itt látottakkal kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a tendencia tovább folytatódik és látogatóközpontunk az év második félévében is hasonló népszerűségnek fog örvendeni. Azon dolgozunk, hogy minden látogató számára emlékezetes és felejthetetlen élményt nyújtsunk, és egyre több újdonsággal, valamint látnivalóval gazdagítsuk a látogatók nálunk eltöltött idejét, mindezekkel emelve társaságunk értékét, imázsát – áll az MVM Mátra Energia Zrt. Facebook-oldalán olvasható közleményben.