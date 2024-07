Felkészült a nyári üzemre az MVM Mátra Energia Zrt., adta hírül a közösségi oldalán hétfőn a visontai energetikai vállalat.

Felkészült a nyári csúcsigények ellátására a visontai erőmű

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt./Facebook

– Az MVM Mátra Energia Zrt. felkészült a nyári időszakra annak érdekében, hogy a villamos- és hőenergia-fogyasztók nyári csúcsigényeinek ellátása, a folyamatos és zavartalan rendelkezésre állás, illetve a menetrend szerinti üzemelés és energiatermelés továbbra is biztosított legyen a Mátrai Erőműben a meleg-száraz időjárási körülmények között. Az erőmű 2024. évi nyári üzemre történő felkészülésének részeként szakembereinknek több halaszthatatlan tevékenységet is el kellett végezniük, hogy aktualizálják az időjárási körülményekre vonatkozó eljárásrendeket. A felkészítő munka egyik legmeghatározóbb és az eredményességét leginkább befolyásoló feladata többek között a Heller-Forgó hűtőtornyok levegővel és vízzel történő tisztítása. Ezt követően a tornyok hidegági hűtővíz hőmérséklete csökken, mely jelentős hatásfokjavulást eredményez. Mindezek mellett a nyári hőségben a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet biztosítunk a higiénés követelmények betartásával. Illetve a melegnek minősülő területeken a munkaidő részeként megfelelő pihenőidő kerül beiktatásra. Kollégáink munkáját a Társaságunk nevében ezúton is köszönjük! – fogalmazott az MVM Mátra Energia Zrt. a Facebook-oldalán.