Egerben 133 olyan meghirdetett képzés van, amelyre senki sem adott be jelentkezést, 77-re pedig egy jelentkező akadt, zömében természettudományos tanári szakpárok. 283 olyan képzést közölt táblázatában a felvi.hu, amelyre nem volt első helyes jelentkezés Egerben, és hetven olyan, amelyre egy első helyes felvételiző akadt, ezek többsége fizetős képzés.

Ami az alap, vagy osztatlan nappali, állami ösztöndíjas, egy első helyes jelentkezőt felmutató képzéseket illeti, ilyenből tizenhárom van az EKKE egri telephelyein:

pedagógia,

földrajz-történelem tanár,

angol-etika tanár,

germanisztika,

matematika,

történelem-vizuális kultúra tanár,

szőlész borász mérnök (angol nyelven),

biológia-történelem tanár,

angol-könyvtár tanár,

angol-mozgóképkultúra tanár,

magyar-mozgóképkultúra tanár,

mozgóképkultúra-történelem tanár,

fizika-földrajz tanár.

Összesen egyébként 75-en adták be ezekre a jelentkezésüket. Hat mesterszak is van, amelyre egy első helyes jelentkező volt idén Egerben, illetve egy felsőoktatási szakképzési szak is, ez a gyógy- és fűszernövények.

A legtöbb első helyes jelentkezőt az EKKE egri székhelyén a tervezőgrafika (176), az óvodapedagógus (132), az edző (109) és a gyógypedagógus (96) vonzotta.

Az EKKE jászberényi campusán nem volt olyan szak, amire nem volt jelentkező, tíz olyan viszont akadt a harmincból, amelyre nem volt első helyes felvételiző. Az önköltséges levelezős csecsemő- és kisgyereknevelő szakon volt egyetlen egy első helyes jelentkezés, ezt a képzést 6-an második, harmadik helyen jelölték meg. Jászberényben egyébként 1429 jelentkezés volt, 529-en első helyen célozták meg a főleg pedagógiai (gyógypedagógus, óvodapedagógus, tanító, kisgyereknevelő) képzéseket.