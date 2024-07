– Ha az automata, csepegtető öntözőrendszer megvalósulhatna, akkor a szárazsagtűrő fajtákból vissza lehetne venni, és változatosabb, nagyobb vízigényű fajták is díszíthetnék a köztereket. A klímaváltozás miatt a tartósan magas hőmérséklet már a nyarak velejárója lesz, mindenképp meg kellene valósulnia egy rendszer kiépítésének – mondta. Kitért arra is, hogy jelenleg is versenyben van az Érsekkertben álló platánfa az Év fája címért, jelenleg majdnem 500 szavazattal vezet, de a voksolás még tart. Beszélt az Érseki palota előtti virágosításról, amely minden évben dr. Kováts Zoltán fajtáiból áll össsze, ősszel pedig kétnyáriból a Vatikán színeit ültették ide.

Beszámolt arról is, hogy 2 virágos sétát is szerveznek idén, egy már megvalósult, s több mint 60 ember jelentkezett rá, de még terveznek egyet az államalapítás ünnepe előtti időszakra.

– Vannak még tervek, számos dolgot szeretnénk javítani és megvalósítani, de úgy érzem jó úton járunk. Küzdünk persze azokkal a negatív társadalmi jelenségekkel, amelyek a környezetünket rombolják és csúfítják, de mindezek mellett is próbálunk rendezett szép várost ápolni – emelte ki. Farkas Attila elmondta, alpolgármester társával, Minczér Gáborral és az Eger a hobbink csoporttal alakított ki virágágyásokat többhelyütt a városban.

Kövér Edit, a zsűri tagja arról érdeklődött, hogy van-e a városnak klímastratégiája, miből locsolnak illetve van-e módszerük a csapadékvíz-megtartásra. Korsós Lajosné a városüzemeltetési irodavezető elmondta, a klímastratégiát 2 éve alkották meg, Ferenczy pedig azt, hogy van törekvés a csapadékvíz megtartásra és fúrt kútról locsolnak, de ez költséges, erőforrás igényes ezért is lenne fontos egy csepegtető öntözőrendszer kiépítése a főkertész szerint. Erről korábban már portálunknak is beszélt. Eged Renátó a városgondozás ügyvezetője kiemelte, az évelők telepítésével is a fenntarthatóság irányába mozdultak, Korsós Lajosné pedig azt mondta, ahol a zöldterület megújítása van tervben, ott már az öntözőrendszert is be tervezik.