A Schneider Electric tájékoztatása szerint a pályázatokat már most is le lehet adni, legkésőbb október 15-ig, a következő linkre kattintva: https://sustainability-impact-awards.se.com/en/challenges/edition-2024 . Minden jelölés és beérkezett pályázat egy szűkebb, országos listára kerül, majd az országos győztesek a regionális döntőben folytatják, ahonnan a legjobbak kerülnek a globális körbe. A világszintű győzteseket 2025 elején jelentik be.

A közlemény kitér arra, hogy a múlt évben 60 országból több mint 400 pályázat érkezett. Az előző kiírás során tizenkét vállalat kapta meg a Sustainability Impact Awards elismerést, a díjazottakat 2024. április 3-án, a Schneider Electric párizsi innovációs csúcstalálkozóján jelentették be. Az előző pályázat magyarországi versenyén a Sustainability Impact to my Customers kategóriában a díjazottak között volt az IAG-Profigram Zrt. és a Civis Villszer Kft. Ez utóbbi cég díjat nyert a Sustainability Impact to my Enterprise kategóriában is, melynek másik nyertese és egyben a Sustainability Impact Award előző kiírásának magyarországi fődíjasa a Provim Kft. lett, foglalta össze a Gyöngyösön is gyárral rendelkező Schneider Electric.