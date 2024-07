Június végén a fokozottan védett szalakóta számára kihelyezett mesterséges fészekodúkat ellenőriztek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a Bükkalján, Tard község határában.

A saját fészke ejtette rabul a bükkaljai szalakótát

Forrás: bnpi.hu

Az egyik odú tetejét felnyitva meglepetten tapasztalták, hogy a pár napos fiókák és egy tojás mellett az egyik szülő is az odúban tartózkodik, és az emberek jöttére sem repül el. Nagyon hamar kiderült, hogy nem jószántából teszi ezt, hanem azért, mert nem tud a költőodúból szabadulni, számolt be az esetről a BNPI honlapja.

Tavaly, a szalakóták költése előtt mezei verebek használták az odút. Fészekanyagként műanyag bálázózsineget is bőven hordtak be a száraz fűszálak és a béleléshez használt madártollak, valamint gyapjúfoszlányok mellett. A szalakóták által letaposott fészekanyagban található bálázózsineg tekeredett a fiókáit melengető madár jobb lábára, olyan szorosan, hogy képtelen volt elhagyni az odút. Gyorsan megszabadították szorult helyzetéből, elvágva a zsinórt, majd lábáról is leszedték a műanyagot, amely teljesen elszorította azt. Miután meggyőződtek arról, hogy a madár tudja mozgatni a lábujjait, szabadon engedték. A természetvédelmi őrök szerint a madár párja a fiókák mellett a felnőtt madarat is etethette napokig.

Június 6-án egyébként ugyancsak Tardon szervez szalakóta túrát és fiókagyűrűzést a BNPI.