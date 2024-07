MátrAsztal - Gasztroplacc elnevezéssel először szervezett Visontán gasztronómiai seregszemlét szombaton a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület. Kápolnai Nagy Ágnes, az egyesület elnöke portálunknak arról beszélt, hogy számára egy évtizedes álom megvalósulása a rendezvény.

Első alkalommal rendezték meg a MátrAsztal - Gasztroplaccot Visontán

– Az egyes települések gasztronómiai hagyományait szerettem volna bemutatni már régóta egy ilyen eseményen. Térségünkben ismert ízek a magyar mellett a palóc, a szlovák, és Aldebrő révén a sváb ételek. Ezen felül rengeteg borász, sajtkészítő, gombatermesztő, méztermelő dolgozik a vidékünkön, akiknek a termékeit talán nem ismerik eléggé a fogyasztók. Úgy gondoltam, egy ilyen rendezvény alkalmas lehet arra, hogy ha már a fenntartható turizmus ennyire kulcskérdés, igenis mutassuk meg a vendégházakba érkező turistáknak, látogatóknak, hogy ott is beszerezhetők ezek az élelmiszerek akár helyből vagy a szomszéd településről. Szeretnénk, ha nem csak a természeti értékeinkre meg az épített örökségünkre lennénk büszkék, hanem a gasztronómiai különlegességeinkre is. Ha ezt ezzel az eseménnyel tudjuk népszerűsíteni, akkor sokak számára példa lehet, hogy meg lehet élni a gasztronómiából, a helyi termékek feldolgozásából. Ügyünknek megnyertük a gyöngyöshalászi származású Magos Zoltán séfet, mesterszakácsot, akivel egyébként régóta dolgozunk együtt. Az ökoszemlélet népszerűsítésére minden étket cukornádtányérban, fa evőeszközzel kínálunk – részletezte Kápolnai Nagy Ágnes.

A Paprika tévéből is jól ismert Magos Zoltán egyébként hideg kapros tökkrémlevest, erdei gombás vadragut, és klasszikus lecsót készített a vendégeknek – utóbbit kolbászos változatban is a húsimádók számára. A Mátrai Bivalyrezervátumból érkezett a bivalyburger, melyet Drahos László pék töltött az általa készített bucikba, és fűszerezte különlegességekkel. Utána nem lehetett távozni kovászos kenyér, croissant, perec vagy éppen muffin vásárlása nélkül. Török Péter fantasztikus fűszereivel készült a grillkolbász. Aki kóstolta, biztosan vásárolt utána fűszert is. A régi ízek utcácskájában már első alkalommal is megelevenedtek a régi klasszikus zamatok. Hadobás Andrea lakodalmas kalácsának, a megjelentek szerint, nincs párja, Markaz pedig nem hiányozhatott a különleges náplonkájával. Gyöngyöstarjánból is finomságok érkeztek, ahogyan Aldebrőről a sváb specialitások.