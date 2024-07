Hogyan lehet az adatot beküldeni?

A legegyszerűbb az MME által fejlesztett, ingyenes Turdus okostelefonos alkalmazás letöltése, amely Android és iOS rendszeren is elérhető. Az app TermészetLesen ikonján belül található a Gólyales adatrögzítő felület, amelyben térkép nézetben is kereshetők a fészkek és fotókat is lehet feltölteni, de az adatok beküldésére az adatbázis számtógépen használható felülete is használható.