- A bodonyi bombázó az égi versenypályákon száguld tovább - adta hírül a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, a MNASZ Facebook oldalán. A Mátra kanyargós útjai hosszú évtizedek óta tradicionális otthona a rally és hegyiversenyeknek, ahol a benzingőzzel kicsit is jobban beoltott srácoknak mindig viszket a tenyerük a kormányon és a jobb lábuk a gázpedálon. Akit pedig még jobban elkap a gépszíj előbb utóbb versenyautóba pattan és nekivág a Mátra csodálatos pályáinak. Ezzel ez a térség is sok tehetséges versenyzőt adott a hazai autósportéletnek. Így történt ez Farkas Jánossal is, aki a hazai rallysport egyik legizgalmasabb, változó korszakában lett a sportág egyik meghatározó alakja. A korszak a B csoportos LADA VFTS-ek dömpingje és a nyugati típusok elterjedésének kezdetére esett.

Farkas János a hazai rallysport egyik meghatározó alakja

Fotó: MNASZ/Facebook

Farkas Jani, CSAI, ahogy sokan szólították, a bodonyi bombázó nevet nyilván a vezetési stílusához kapcsolódóan kapta, mivel az általa vezetett klasszikus, mindig hófehér VFTS általában úgy mozgott alatta, mint egy támadásban lévő bombázó repülőgép. A VFTS korszakban sok komoly csatát vívott legendás ellenfeleivel. Aztán később persze őt is beszippantották a nyugati versenyautók, hajtott többek közt Lancia-t, BMW-t és Subarut is. Farkas Jánosnak az üzleti élet is többnyire az autózásról az autósportról szólt egy francia kenőanyag márka importőreként, forgalmazójaként. Ennek kapcsán sok versenyzőt, csapatot és autósporteseményt is támogatott az évek folyamán, nyilván ezt is elsősorban otthon a Mátrában, Heves megyében - fogalmaztak.

- Jani Bácsi most már az égi versenypályákon nyomja majd tovább a gázpedált. Közülünk elment, de vigasztalódjunk azzal, hogy odaát egy kemény ellenfelet, egy nagyszerű sportbarátot kaptak a régi versenyzőtársak, akik ott vártak rá. Nyugodjon békében! - írták.