– A tavalyi visszajelzésekből tudjuk, hogy a program nemcsak a turistáknak, de a gyöngyösieknek is sok érdekességgel szolgált. Talán azért is, mert hajlamosak vagyunk lakóhelyünk naponta látott parkjai, épületei, szobrai mellett úgy elmenni, hogy igazából alig tudunk róluk valamit. Az 1-es busz végighalad az egész városon, ezért remek alkalmat kínál ezernyi apróbb-nagyobb érdekesség felfedezésére, így, aki egyébként is utazna a helyi járaton, annak a megszokottnál színesebbé válik az útja. Aki pedig gyaloglás helyett buszon nézné meg szívesen a várost, annak jó lehetőséget ad ez a program – részletezte dr. Benkő Béla.