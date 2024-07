Július 1-jén, hétfőn 15 óra 30 perctől várhatóan két hétig az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt - korábban ELMÜ-ÉMÁSZ - rendszer karbantartást végez, így a feltöltő kártyás ügyfeleknek hétfő délutánig van lehetőségük a kártyát feltölteni.

A társaság közleménye szerint hétfőn délután négytől az E.ON-tól érkezett új ügyfeleknek és az MVM azon ügyfeleinek, akiknek a számláján villanykapcsoló ikon van feltüntetve, azaz korábban az Elmű-Émász ügyfelei voltak, előreláthatólag 2 hétig korlátozott lesz az áramügyintézés. Informatikai átállás miatt nem lesz elérhető az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat és az MVM Next mobilapp, 15 óra 30 perctől pedig nem lehet az előre fizetős mérőket feltölteni a Lapkernél sem. Kérjük, előre gondoskodjon a mérő feltöltéséről! - írják.

Tuza Gábor, Sirok polgármestere arra is felhívja a figyelmet, hogy a fentiek értelmében legalább két hétre való áramot fizessenek ki, mert ha ezt nem teszik, akkor nagy valószínűséggel, ha elfogy a kifizetett áram. Július közepéig pedig nem tudják feltölteni a kártyájukat! Nem csak Sirokban, de máshol sem. Kéri az érintett lakosságot, vegyék ezt komolyan, mert sajnos senki sem tud majd segíteni. A másik fontos dolog, hogy a helyi COOP ABC-be még nem érkezett meg a feltöltő terminál, így holnap Sirokban sehol sem tudnak áramkártyát feltölteni. Hétfőn is csak a benzinkúton, de ott is csak 15 óra 30 percig! - szól a tájékoztató.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)