Áramszünet miatt elbukott online csaták, az élő videóközvetítés megszakadása miatt csalódott követők ezrei – ennek üzen hadat a Schneider Electric új, szünetmentes tápegysége, amelyet kifejezetten a játékosok, az influenszerek és a streaming közvetítést adók igényeit figyelembe véve fejlesztettek ki. Minderről a Gyöngyösön is gyárral rendelkező, Magyarországon mintegy 2150 főt foglalkoztató társaság adott hírt portálunknak sajtóközleményében. Közlésük szerint az új termék, ami nemcsak az áramszünetek során nyújt hasznos segítséget, hanem az áramerősség ingadozása ellen is védi az értékes eszközöket.

A Schneider Electric új tápegységével már nem probléma egy esetleges áramkimaradás

Forrás: Schneider Electric

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat június 27-én jelentette be, hogy e naptól Európában is elérhetővé tette APC™ Back-UPS™ Pro Gaming szünetmentes tápegységeit (UPS). Az új, stílusos és a legkorszerűbb technológiákkal felszerelt UPS-t úgy tervezték, hogy megvédje a játékosok eszközeit az áramkimaradásoktól, és stabil, megbízható áramellátást biztosítson energiacsúcsok/tüskék és hálózati hibák esetén is.

A Schneider Electric közleménye szerint ez az első olyan szünetmentes tápegység, amelyet kifejezetten a játékosok, streamerek és influenszerek számára terveztek, és folyamatos áramellátást biztosít még azokban a régiókban is, ahol a villamos hálózat instabil. Ennek köszönhetően az online játékélmény és a közönséggel való kapcsolat az áramszünet alatt is biztosított a játékosok és az élő közvetítést adók számára.

A robusztus védelem érdekében az UPS szinuszhullámú akkumulátoros tartalékteljesítménnyel rendelkezik, ami biztosítja az érzékeny elektronika és az AVR – automatikus feszültségszabályozás – által megkövetelt egyenletes elektromos áramot, és segít megvédeni az értékes készülékeket a hálózati áramellátás egyenetlenségeitől, amelyek meghibásodásokat okozhatnak, meghosszabbítva ezáltal a játékhoz használt készülékek élettartamát.

A Gyöngyösön is működő vállalat azt is részletezi a sajtóközleményében, hogy az APC Back-UPS™ Pro Gaming minden szögből látható, szabadalmaztatott kijelző körrel is rendelkezik, amely tájékoztatja a felhasználót az akkumulátor állapotáról, valamint a túlfeszültségekről, áramkimaradásokról. A fő funkcióit tekintve, amikor a Gaming UPS az akkumulátor tartalék energiájával működik, a reaktor körre pillantva megállapítható, hogy mennyi időt bír még az akkumulátor. A funkcionális világítás révén, amikor a Gaming UPS áramellátási anomáliát észlel – például túlfeszültséget, hirtelen feszültségcsökkenést vagy akár vezetékhibát –, pulzáló fényekkel értesíti a játékosokat. Négy csatlakozóval rendelkezik a szünetmentes áramellátáshoz: a túlfeszültség-védelemmel kiegészített készülék áramkimaradás esetén azonnal ellátja energiával az érzékeny elektronikai eszközöket, például az Xboxot, a PlayStationt, a PC-ket, a televíziókat vagy a routereket/modemeket. Kettő további, kizárólag túlfeszültség-védelemmel ellátott csatlakozója a túlfeszültségek és a berendezéseket tartósan károsító „kemény lekapcsolások” elleni védelemre tervezettek. Három elülső USB-porttal rendelkezik az olyan eszközök, mint a játékfejhallgatók és mobiltelefonok feltöltéséhez. Egyedi a kialakítása, két színváltozatban kapható - Arctic (BGM1500) és Midnight (BGM1500B), mindkettő 12 testreszabható RGB LED-fénnyel, hogy alkalmazkodjon a felhasználó meglévő eszközeihez, játékfelszereléséhez, áll a Schneider Electric közlésében.